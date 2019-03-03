menu
4 Manfaat Semangka, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
Makan semangka. Foto AshTproductions/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus dengan cepat.

Buah dengan kulit berwarna hijau ini memiliki bagian dalam yang berwarna merah dengan biji yang banyak.

Khasiat yang didapat dari buah semangka terutama berasal dari campuran antara nutrisi, vitamin, mineral, dan senyawa lain di dalamnya.

Oleh karena itu, mengonsumsi semangka ampuh untuk menjaga kamu tetap terhidrasi serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama.

1. Kesehatan jantung

Manfaat semangka yang pertama ialah baik untuk kesehatan jantung.

Satu buah semangka denga berat 280 gram, menyediakan 31 persen jumlah harian vitamin A yang dierekomendaiskan.

Hal ini tentu mendukung fungsi penglihatan dan membantu memelihara kesehatan jantung, ginjal, dan paru-paru.

Ada beberapa manfaat semangka yang baik untuk menjaga kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya mengeluarkan racun.

