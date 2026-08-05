4 Manfaat Semangka yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Semangka juga bisa membantu meredakan rasa haus yang Anda rasakan.
Buah dengan kulit berwarna hijau ini memiliki bagian dalam yang berwarna merah dengan biji yang banyak.
Khasiat yang didapat dari buah semangka terutama berasal dari campuran antara nutrisi, vitamin, mineral, dan senyawa lain di dalamnya.
Oleh karena itu, buah semangka ampuh untuk menjaga kamu tetap terhidrasi serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kesehatan jantung
Manfaat semangka yang pertama ialah baik untuk kesehatan jantung.
Satu buah semangka denga berat 280 gram, menyediakan 31 persen jumlah harian vitamin A yang direkomendaiskan.
Ada beberapa manfaat semangka yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan jantung.
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