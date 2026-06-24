4 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Selain diolah dalam masakan keseharian, daun serai juga sering disajikan sebagai minuman herbal yang disajikan hangat.
Serai mengandung beragam zat gizi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B9 (folat), magnesium, zat besi, kalium, fosfor, dan kalsium.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati insomnia
Salah satu manfaat serai ternyata mampu untuk mengatasi insomnia.
Pasalnya, daun serai bisa menenangkan otot-otot dan saraf yang membantu untuk lebih nyenyak saat tidur.
Cobalah untuk menghirup minyak esensial serai yang mengandung senyawa geraniol dan linalool agar bisa mengaktifkan gelombang alfa yang bisa membuat cepat terasa ngantuk.
2. Menurunkan tekanan darah
Salah satu khasiat daun serai, yakni bisa menurunkan tekanan darah.
Ada beberapa manfaat serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.
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