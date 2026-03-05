4 Manfaat Serai yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bahan masakan yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan gurih.
Selain diolah dalam masakan keseharian, serai juga sering disajikan sebagai minuman herbal yang disajikan hangat.
Serai mengandung beragam zat gizi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B9 (folat), magnesium, zat besi, kalium, fosfor, dan kalsium.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati insomnia
Salah satu manfaat serai ternyata mampu untuk mengatasi insomnia.
Pasalnya, daun serai bisa menenangkan otot-otot dan saraf yang membantu untuk lebih nyenyak saat tidur.
Cobalah untuk menghirup minyak esensial serai yang mengandung senyawa geraniol dan linalool agar bisa mengaktifkan gelombang alfa yang bisa membuat cepat terasa ngantuk.
2. Menurunkan tekanan darah
Salah satu khasiat daun serai, yakni bisa menurunkan tekanan darah.
Ada beberapa manfaat serai yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.
