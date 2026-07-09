4 Manfaat Serai yang Luar Biasa, Baik untuk Kesehatan Gusi

jpnn.com, JAKARTA - SERAI telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang baik untuk kesehatan.

Tidak heran jika serai makin populer dalam dunia pengobatan alami dan aromaterapi.

Berikut beberapa manfaat serai bagi kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu Mengatasi Ketombe

Manfaat serai yang pertama ialah membantu mengatasi ketombe.

Jika Anda sering mengalami kulit kepala gatal dan bersisik, serai bisa menjadi solusinya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sampo atau tonik rambut yang mengandung serai bisa membantu mengurangi ketombe secara signifikan.

Sifat antimikroba alami dalam serai diyakini membantu melawan jamur penyebab ketombe dan menenangkan kulit kepala yang meradang.

2. Mendukung Kesehatan Gigi dan Gusi

Serai juga memiliki manfaat untuk kesehatan mulut. Penggunaan obat kumur dengan minyak serai 0,25 persen terbukti membantu meringankan periodontitis ringan, yaitu peradangan gusi yang bisa berujung pada penyakit kardiovaskular jika tidak ditangani.