4 Manfaat Stroberi, Baik untuk Gula Darah Anda

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka stroberi? Stroberi merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Bahkan jika kamu rutin mengonsumsinya, buah berbentuk hati ini bisa mengatasi beragam penyakit kronis.

Ada beberapa khasiat dari buah stroberri bagi kesehatan yang harus diketahui.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan risiko serangan jantung

Manfaat stroberi yang pertama ialah membantu menurunkan risiko serangan jantung.

Buah stroberri mengandung protein yang disebut dengan nama anthocyanins.

Baca Juga: 5 Khasiat Stroberi untuk Menjaga Kesehatan Ginjal yang Perlu Anda Ketahui

Selain memberikan warna merah dan rasa yang menggoda, protein ini ternyata bermanfaat untuk menurunkan risiko serangan jantung.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Circulation menyebutkan, buah stroberri bisa menurunkan risiko serangan jantung sampai dengan 32 persen bila dikonsumsi secara rutin.