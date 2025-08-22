4 Manfaat Stroberi, Cegah Serangan Penyakit Alzheimer
jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.
Anda bisa mengonsumsi stroberi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, cake, puding, salad dan lainnya.
Bahkan jika rutin mengonsumsinya, buah berwarna merah merekah ini bisa mengatasi beragam penyakit kronis.
1. Mencegah hipertensi
Kandungan kalium yang terdapat pada stroberi bisa membantu mencegah efek kerusakan yang disebabkan oleh tingginya kadar natrium dalam darah.
Sebagaimana diketahui, kadar natrium yang terlalu tinggi dalam darah bisa meningkatkan tekanan darah sehingga berisiko menyebabkan hipertensi.
2. Menurunkan risiko serangan jantung
Buah stroberi mengandung protein yang disebut dengan nama anthocyanins.
Selain memberikan warna merah dan rasa yang menggoda, protein ini ternyata bermanfaat untuk menurunkan risiko serangan jantung.
