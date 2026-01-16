menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Stroberi, Jantung Bakalan Bahagia

4 Manfaat Stroberi, Jantung Bakalan Bahagia

4 Manfaat Stroberi, Jantung Bakalan Bahagia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah yang mengandung segudang manfaat.

Stroberi bisa diolah ke dalam berbagai jenis hidangan, seperti jus, puding, salad, dan lainnya.

Bahkan jika kamu rutin mengonsumsinya, buah berbentuk hati ini bisa mengatasi beragam penyakit kronis.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan risiko serangan jantung

Manfaat stroberi yang pertama ialah bisa membantu menurunkan risiko serangan jantung.

Buah stroberri mengandung protein yang disebut dengan nama anthocyanins.

Baca Juga:

Selain memberikan warna merah dan rasa yang menggoda, protein ini ternyata bermanfaat untuk menurunkan risiko serangan jantung.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Circulation menyebutkan, buah stroberri dapat menurunkan risiko serangan jantung sampai dengan 32 persen bila dikonsumsi secara rutin.

Ada beberapa manfaat stroberi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya menurunkan risiko serangan jantung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI