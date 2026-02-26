menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Susu Jahe, Turunkan Risiko Serangan Kanker

4 Manfaat Susu Jahe, Turunkan Risiko Serangan Kanker

4 Manfaat Susu Jahe, Turunkan Risiko Serangan Kanker
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa minum susu begitu saja atau dicampur dengan jahe.

Selain nikmat, susu jahe memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Bermacam jenis jahe bisa disajikan untuk memperoleh khasiat dari minuman ini.

Namun, susu yang digunakan bukanlah susu kental manis ataupun susu olahan, melainkan susu organik (susu sapi murni).

Sejumlah penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi penting dalam susu organik, seperti omega-3, zat besi, dan vitamin E, jauh lebih terjaga ketimbang susu olahan dan susu kental manis.

Cara membuat minuman susu jahe sangat mudah. Anda hanya perlu menyiapkan segelas susu organik dan beberapa potong jahe.

Sebelum dicampurkan, bakar terlebih dahulu jahe di atas kompor selama beberapa menit.

Ada beberapa manfaat susu yang dicampur jahe untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

