4 Manfaat Teh Bawang Putih yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih.
Anda pasti sudah mengetahui banyak manfaat bawang putih. Umbi ini kaya akan nutrisi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah infeksi, dan melancarkan sistem pencernaan.
Namun, bagaimana jika Anda bisa menikmati manfaat ini tidak hanya dengan menambahkan herba ini ke dalam makanan Anda, tetapi juga dengan minum teh bawang putih?
Ya, teh bawang putih adalah cara yang bagus untuk mengatur kesehatan Anda, terutama jika kamu memulai hari Anda dengan itu.
Meskipun mungkin tidak terdengar seperti minuman yang paling lezat, tetapi fakta bahwa teh ini kaya akan vitamin A, B, dan C, antioksidan, serat, mangan, dan sulfur membuatnya layak untuk dicoba.
Bahkan, menurut Institut Linus Pauling Universitas Oregon, bawang putih merupakan sumber organosulfur yang sangat baik.
Saat Anda menghancurkan bawang putih, ia melepaskan senyawa alliinase yang bisa melindungi Anda dari penyakit kardiovaskular.
Namun, bukan hanya itu saja manfaat teh bawang putih. Berikut adalah semua manfaat kesehatan yang ditawarkan teh bawang putih, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa manfaat rutin minum teh bawang putih yang baik untuk kesehatan dan salah satunya adalah meningkatkan fungsi sistem pernapasan.
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