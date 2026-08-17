4 Manfaat Teh Hijau yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu teh populer kesukaan banyak orang.

Teh hijau biasanya tersedia dalam bentuk daun kering atau bubuk, cobalah menyajikannya dengan cara diseduh dengan air panas atau direbus.

Selain rasa teh hijau yang segar dan nikmat, ternyata kandungan gizi di dalamnya yang berpotensi memberikan manfaat pada tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghilangkan bau mulut

Salah satu manfaat teh hijau, yakni ampuh untuk menghilangkan bau mulut.

Pasalnya, teh hijau mengandung tanin yang memiliki sifat antibakteri, sehingga bisa mencegah pembentukan bakteri pada mulut dan menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut.

Selain itu, teh hijau juga bisa mencegah karies gigi dan pembentukan plak pada gigi.

Oleh sebab itu, banyak orang menggunakan teh hijau sebagai obat kumur tradisional.