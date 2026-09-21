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4 Manfaat Teh Hitam, Baik untuk Menjaga Fungsi Otak

4 Manfaat Teh Hitam, Baik untuk Menjaga Fungsi Otak
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Teh hitam. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH hitam merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Dengan banyak kandungan kafein dan teofilin yang merupakan zat perangsang, teh hitam membantu meningkatkan detak jantung.

Dianjurkan untuk mengonsumsi teh hitam dalam jumlah sedang setiap hari, karena itu membantumu tetap sehat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah kanker

Manfaat teh hitam yang pertama ialah mencegah kanker.

Anda akan terkagum mendengar teh hitam dengan kandungan nutrisi luar biasa yang bisa mencegah kanker.

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Antioksidan yang ada dalam teh hitam mencegah kanker paru-paru, prostat, kolorektal, kandung kemih, mulut dan ovarium.

Bersamaan dengan ini, teh hitam juga membantu mencegah pembentukan dan pertumbuhan tumor ganas.

Ada beberapa manfaat teh hitam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk fungsi otak.

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