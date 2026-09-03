4 Manfaat Teh Jahe, Ampuh Atasi Insomnia

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis herbal diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan, seperti insomnia.

Setelah hari yang panjang dan melelahkan, hanya sedikit hal yang terasa senyaman secangkir teh hangat sebelum tidur.

Namun, bagaimana jika secangkir teh sederhana itu bisa melakukan lebih dari sekadar membuat Anda rileks?

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Teh jahe, yang dikenal karena aroma pedas dan kehangatannya yang menenangkan, telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena manfaat kesehatannya yang luar biasa.

Dari membantu pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh, teh jahe merupakan obat rumah tangga di banyak dapur India.

Namun, baru-baru ini, orang-orang mulai meminumnya di malam hari untuk meningkatkan kualitas tidur.

Namun, bisakah minuman herbal sederhana ini benar-benar membantu Anda tidur lebih nyenyak atau hanya sekadar tren kesehatan lainnya?

Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan menenangkan alami yang bisa membantu merelaksasi tubuh dan pikiran Anda sebelum tidur.