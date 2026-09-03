menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Teh Jahe, Ampuh Atasi Insomnia

4 Manfaat Teh Jahe, Ampuh Atasi Insomnia

4 Manfaat Teh Jahe, Ampuh Atasi Insomnia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi teh jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis herbal diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan, seperti insomnia.

Setelah hari yang panjang dan melelahkan, hanya sedikit hal yang terasa senyaman secangkir teh hangat sebelum tidur.

Namun, bagaimana jika secangkir teh sederhana itu bisa melakukan lebih dari sekadar membuat Anda rileks?

Baca Juga:

Teh jahe, yang dikenal karena aroma pedas dan kehangatannya yang menenangkan, telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena manfaat kesehatannya yang luar biasa.

Dari membantu pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh, teh jahe merupakan obat rumah tangga di banyak dapur India.

Namun, baru-baru ini, orang-orang mulai meminumnya di malam hari untuk meningkatkan kualitas tidur.

Baca Juga:

Namun, bisakah minuman herbal sederhana ini benar-benar membantu Anda tidur lebih nyenyak atau hanya sekadar tren kesehatan lainnya?

Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan menenangkan alami yang bisa membantu merelaksasi tubuh dan pikiran Anda sebelum tidur.

Ada beberapa manfaat teh jahe yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan dan salah satunya menjaga berat badan tetap normal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI