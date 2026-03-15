4 Manfaat Teh Serai yang Luar Biasa

Ilustrasi teh serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun serai memiliki rasa yang khas dan segar. Rebusan teh serai adalah teh detoksifikasi.

Khasiatnya bisa menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan.

Serai membakar lebih banyak kalori. Sebuah laporan menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami ini kaya kandungan kafein.

Serai meningkatkan penggunaan energi dan meningkatkan oksidasi asam lemak dalam tubuh.

Serai adalah formula alami untuk mengatur tekanan darah tinggi.

Serai kaya kalium yang meningkatkan produksi urin dalam tubuh kita yang pada gilirannya merangsang sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah.

Dengan meningkatkan sirkulasi darah, juga membantu dalam memurnikan hati.

Ada beberapa manfaat teh serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah sebagai detoksifikasi.

