4 Manfaat Telur Rebus, Baik untuk Kulit dan Rambut

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi telur rebus? Telur rebus merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Baik Anda sedang berupaya meningkatkan asupan protein, mengelola berat badan, atau sekadar mengadopsi kebiasaan makan yang lebih sehat, telur rebus bisa menjadi tambahan yang bagus untuk diet Anda.

Telur rebus yang kaya nutrisi ini terjangkau, serbaguna, dan kaya akan nutrisi penting yang berkontribusi pada berbagai aspek kesehatan Anda.

Dari sarapan hingga camilan setelah berolahraga, telur rebus menawarkan pilihan yang nyaman dan memuaskan yang cocok untuk hampir semua rencana makan.

Yang membuat telur rebus semakin menarik adalah kemampuannya untuk memberikan energi berkelanjutan tanpa kalori berlebihan.

Dengan keseimbangan protein, lemak sehat, dan vitamin penting, telur rebus menawarkan cara sempurna untuk memberi energi pada tubuh Anda.

Jika Anda mengabaikan manfaat telur rebus, ada beberapa alasan menarik untuk menambahkannya ke dalam diet harian Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.