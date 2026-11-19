jpnn.com, JAKARTA - TEMULAWAK merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan.

Tumbuhan obat dari famili Zingiberaceae ini memiliki segudang khasiat untuk kesehatan, termasuk mengobati kerusakan hati, hipertensi, diabetes, dan kanker.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyeimbangkan kadar kolesterol

Kandungan kurkuma di dalam temulawak bisa membantu menurunkan kadar kolesterol.

Perlu diketahui, kadar kolesterol yang cukup tinggi di dalam tubuh bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, salah satunya penyakit jantung.

2. Meningkatkan fungsi hati

Kurkumin yang terdapat dalam temulawak berkhasiat untuk mencegah sel-sel hati dari penumpukan lemak.

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Bagian batang temulawak juga memiliki khasiat sebagai analgesik, antioksidan, dan antiinflamasi yang bisa membantu menghambat proses perkembangan penyakit hepatitis.

Maka dari itu itu, temulawak dapat dijadikan obat tradisional untuk para pengidap penyakit hati.