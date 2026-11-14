menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Terong yang Luar Biasa, Jantung Bakalan Bahagia

4 Manfaat Terong yang Luar Biasa, Jantung Bakalan Bahagia

4 Manfaat Terong yang Luar Biasa, Jantung Bakalan Bahagia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Terong. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Terong, juga disebut aubergine dan eggplant, digunakan untuk membuat beberapa hidangan paling eksotis di seluruh dunia.

Sekarang kita sampai pada bagian terbaiknya, terong menawarkan beberapa manfaat kesehatan yang luar biasa.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya antioksidan

Terong bukan hanya sumber berbagai nutrisi seperti vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung antioksidan dalam jumlah tinggi.

Bagi yang belum tahu, antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh zat berbahaya yang disebut radikal bebas.

Baca Juga:

Jika Anda mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, kamu bisa melindungi tubuh Anda dari penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker.

Terong juga mengandung pigmen yang disebut antosianin yang tidak hanya memberikan warna yang indah pada sayuran ini, tetapi juga bagus untuk meningkatkan kesehatan Anda.

Ada beberapa manfaat terong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya mendorong penurunan berat badan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI