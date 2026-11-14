4 Manfaat Terong yang Luar Biasa, Jantung Bakalan Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Terong, juga disebut aubergine dan eggplant, digunakan untuk membuat beberapa hidangan paling eksotis di seluruh dunia.

Sekarang kita sampai pada bagian terbaiknya, terong menawarkan beberapa manfaat kesehatan yang luar biasa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya antioksidan

Terong bukan hanya sumber berbagai nutrisi seperti vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung antioksidan dalam jumlah tinggi.

Bagi yang belum tahu, antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh zat berbahaya yang disebut radikal bebas.

Jika Anda mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, kamu bisa melindungi tubuh Anda dari penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker.

Terong juga mengandung pigmen yang disebut antosianin yang tidak hanya memberikan warna yang indah pada sayuran ini, tetapi juga bagus untuk meningkatkan kesehatan Anda.