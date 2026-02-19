4 Manfaat Tidur Siang yang Baik untuk Kesehatan Tubuh Anda

jpnn.com, JAKARTA - SAAT tubuh terasa lelah setelah melakukan aktivitas pagi yang cukup padat, tidur siang adalah satu solusinya.

Menurut penelitian, tidur siang jauh lebih efektif untuk mengatasi kelelahan dibandingkan menambah jam tidur pada malam hari.

Karena manfaat tidur siang sangat baik untuk kesehatan, banyak praktisi kesehatan yang menganjurkan untuk tidur siang selama 30 menit saja per hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki Mood

Manfaat tidur siang yang pertama ialah membantu memperbaiki mood yang buruk.

Tidur siang bisa menurunkan tingkat stres, lalu setelah tingkat stres turun akan ada kenaikan neurotransmitter serotonin dalam tubuh.

Serotonin ini berguna untuk mengatur suasana hati, menghasilkan perasaan puas, dan kesejahteraan yang pada akhirnya akan memperbaiki mood.

2. Membuat Lebih Fokus dan Segar

Menurut sebuah studi di Spanyol, tidur siang selama 60-90 menit manfaatnya sama dengan tidur malam hari dan bisa membuatmu lebih segar.