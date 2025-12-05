menu
4 Manfaat Tomat, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

4 Manfaat Tomat, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
Ilustrasi jus tomat.

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi tomat begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, salad, dan lainnya.

Tomat memang banyak mengandung vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan jantung

Manfaat tomat yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan jantung.

Tomat memiliki kandungan serat, kalium, vitamin C, dan kolin dalam tomat semuanya mendukung kesehatan jantung.

Selain itu, tomat mengandung folat yang membantu menyeimbangkan homocysteine.

Homocysteine adalah asam amino yang dihasilkan dari pemecahan protein.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan kanker.

