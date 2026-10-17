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4 Manfaat Tomat yang Luar Biasa, Silakan Dicoba

4 Manfaat Tomat yang Luar Biasa, Silakan Dicoba
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Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salad, sup panas, nasi Spanyol, dan chutney, tomat menjadi bahan dasar sebagian besar hidangan lezat yang dimasak di seluruh dunia.

Namun, buah berbiji ini juga merupakan gudang nutrisi.

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Tomat memiliki beberapa manfaat kesehatan dan membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, membantu penurunan berat badan, meningkatkan kualitas rambut, menjaga kesehatan kulit, dan merevitalisasi Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Mencegah kanker

Manfaat tomat yang pertama ialah membantu mencegah serangan kanker.

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Mengonsumsi secangkir sup tomat panas bisa mencegah kanker.

Penelitian menemukan bahwa mengonsumsi tomat dan produk tomat bisa mengurangi risiko kanker prostat, paru-paru, dan perut.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja baik untuk kesehatan kulit.

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