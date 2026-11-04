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4 Manfaat Ubi Jalar, Baik untuk Penderita Diabetes

4 Manfaat Ubi Jalar, Baik untuk Penderita Diabetes
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Ubi jalar. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi ubi jalar karena rasanya yang manis.

Di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang mengenyangkan, ubi jalar mengandung berbagai nutrisi penting.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mendukung Penurunan Berat Badan

Manfaat ubi jalar yang pertama ialah mendukung penurunan berat badan.

Ubi jalar mengandung pati resisten, jenis karbohidrat yang bekerja mirip serat dan tidak mudah dicerna tubuh.

Kandungan ini membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama dan mengurangi penyimpanan lemak.

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Dengan menjaga berat badan tetap ideal, risiko penyakit seperti jantung dan diabetes pun bisa ditekan.

2. Melindungi Tubuh dari Risiko Kanker

Ubi jalar ungu kaya antosianin, antioksidan kuat yang diketahui mampu menghambat pertumbuhan sel kanker.

Ada beberapa manfaat ubi jalar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya baik untuk kesehatan mata.

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