4 Manfaat Wortel, Bikin Kanker Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka wortel? Wortel merupakan salah satu sayuran kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Tak hanya itu saja, wortel bisa menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.
Menurut data Kemenkes RI, dalam 100 gram wortel segar, Anda bisa memanfaatkan 80 persen umbinya.
Bila melihat kandungan gizinya, tentu saja sudah pasti bisa menebak jika umbi ini memiliki manfaat yang melimpah.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga Kesehatan Jantung
Manfaat wortel yang pertama ialah membantu menjaga kesehatan jantung.
Hal ini disebabkan oleh kandungan vitamin A, kalsium, fosfor, dan beta karoten yang dimilikinya.
2. Membantu Mempertajam Memori
Kandungan vitamin B dari wortel juga bisa membantu mempertajam ingatan atau memori.
