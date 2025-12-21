menu
4 Manfaat Wortel, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

Wortel. Foto Second Studio/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi wortel? Wortel merupakan sayuran yang bisa diolah dalam hidangan manis dan gurih.

Menurut penelitian, satu wortel berukuran sedang atau setengah cangkir wortel cincang bisa dianggap sebagai satu porsi.

Satu porsi wortel memiliki kandungan 25 kalori, 6 gram karbohidrat, 3 gram gula dan 1 gram protein.

Wortel juga merupakan makanan yang paling kaya akan vitamin A, menyediakan sekitar 210 persen dari kebutuhan orang dewasa per hari.

Wortel juga mengandung 6 persen dari kebutuhan vitamin C, 2 persen dari kebutuhan kalsium dan 2 persen dari kebutuhan zat besi per porsinya.

Sayuran berwarna orange ini memiliki kandungan antioksidan beta-karoten.

Beta-karoten diserap dalam usus dan diubah menjadi vitamin A selama proses pencernaan.

Tak hanya itu, wortel merupakan sayuran yang sangat istimewa, ia juga mengandung serat, vitamin K, kalium, folat, mangan, fosfor, magnesium, vitamin E dan seng yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia.

Ada beberapa manfaat buncis yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menurunkan risiko serangan kanker.

