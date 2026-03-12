4 Manfaat Yoghurt, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan salah satu makanan fermentasi yang mengandung segudang nutrisi.

Yoghurt yang memiliki rasa asam dan mengental, merupakan susu yang mengandung sejenis gula yang disebut laktosa yang dipecah oleh bakteri dan mengubahnya menjadi asam laktat.

Perlu diketahui, bahwa proses fermentasi sering kali tidak hanya mengubah zat gizi, tetapi juga memperkaya dan meningkatkan kualitasnya.

Adapun mengonsumsi segelas yoghurt sebanyak 100 gram ternyata bisa memberikan tubuh kandungan gizi sebagai berikut: Energi: 52 kkal; Protein: 3,3 gram; Lemak: 2,5 gram; Karbohidrat: 4 gram; Vitamin A: 22 miligram; Thiamin (vitamin B1): 0,04 miligram; Riboflavin (vitamin B2):0,1 miligram; Niasin (vitamin B3): 0,2 miligram; Kalsium: 120 miligram; Fosfor: 90 miligram; Zat besi: 0,1 miligram; Natrium: 40 miligram; Kalium: 299 miligram; dan Zinc: 0,6 miligram.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi gejala masalah pencernaan

Salah satu manfaat yoghurt, yakni bisa untuk mengatasi gejala masalah pencernaan.

Menurut studi pada 2016 menunjukkan bahwa bakteri Bifidobacteria dan Lactobacillus bisa mengurangi gejala sindrom iritasi usus.

Selain itu, probiotik mungkin bisa mencegah diare dan sembelit akibat konsumsi antibiotik.