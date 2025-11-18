menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Yoghurt yang Tidak Terduga

4 Manfaat Yoghurt yang Tidak Terduga

4 Manfaat Yoghurt yang Tidak Terduga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Yoghurt. Foto: hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan salah satu makanan fermentasi yang menjadi kesukaan banyak orang.

Berbicara mengenai yoghurt, ada banyak sekali jenis dari makanan yang satu ini.

Yoghurt bisa dibedakan dari tekstur dan rasa. Ada yoghurt dengan tekstur kental dan ada juga yoghurt bertekstur cair.

Baca Juga:

Untuk rasanya sendiri yoghurt dibedakan menjadi 2, yaitu yoghurt plain atau yoghurt yang tidak memiliki rasa.

Ada juga yoghurt dengan rasa buah-buahan, biasanya buah yang digunakan merupakan buah-buahan dengan kandungan vitamin C tinggi seperti buah jeruk, blackberry, dan strawberry.

Salah satu manfaat utama dari yoghurt yaitu sangat baik untuk Anda yang memiliki riwayat kolesterol tinggi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membersihkan Jantung dari Kolesterol

Mengonsumsi yoghurt setiap hari juga mampu membersihkan darah serta jantung dari kolesterol berlebih.

Ada beberapa manfaat yoghurt yang ternyata sangat baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah kolesterol menyerang Anda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI