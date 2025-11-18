4 Manfaat Yoghurt yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan salah satu makanan fermentasi yang menjadi kesukaan banyak orang.

Berbicara mengenai yoghurt, ada banyak sekali jenis dari makanan yang satu ini.

Yoghurt bisa dibedakan dari tekstur dan rasa. Ada yoghurt dengan tekstur kental dan ada juga yoghurt bertekstur cair.

Untuk rasanya sendiri yoghurt dibedakan menjadi 2, yaitu yoghurt plain atau yoghurt yang tidak memiliki rasa.

Ada juga yoghurt dengan rasa buah-buahan, biasanya buah yang digunakan merupakan buah-buahan dengan kandungan vitamin C tinggi seperti buah jeruk, blackberry, dan strawberry.

Salah satu manfaat utama dari yoghurt yaitu sangat baik untuk Anda yang memiliki riwayat kolesterol tinggi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membersihkan Jantung dari Kolesterol

Mengonsumsi yoghurt setiap hari juga mampu membersihkan darah serta jantung dari kolesterol berlebih.