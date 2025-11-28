4 Manfaat Yoghurt Yunani yang Baik Dikonsumsi Setiap Hari
jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan salah satu makanan fermentasi populer selain kimchi.
Jika Anda mencari sumber protein dan kalsium nabati, yoghurt Yunani adalah pilihan yang wajib kamu konsumsi.
Yoghurt yang lembut, asam, dan sangat lezat ini lebih dari sekadar makanan lezat.
Yoghurt ini juga merupakan sumber nutrisi yang luar biasa, dengan manfaat yang jauh melampaui profilnya yang kaya protein.
Kandungan proteinnya yang tinggi tidak hanya membantu Anda menurunkan berat badan, tetapi kalsiumnya juga bisa meningkatkan kesehatan tulang dan meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan otot.
Namun, sebelum Anda berlebihan mengonsumsinya, kamu juga harus menyadari potensi efek sampingnya.
Yoghurt Yunani adalah yoghurt yang melewati proses untuk menghilangkan whey, bagian cair dari susu.
Hasilnya adalah tekstur yang lebih kental dan lembut daripada yoghurt biasa.
Ada beberapa manfaat yoghurt yunani yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi setiap hari dan salah satunya adalah kaya akan kalsium.
