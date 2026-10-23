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4 Manfaat Yoghurt Yunani yang Bikin Kaget

4 Manfaat Yoghurt Yunani yang Bikin Kaget
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Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - YOGHURT merupakan salah satu makanan fermentasi yang baik untuk tubuh.

Yoghurt Yunani dibuat dengan menyaring yogurt biasa untuk menghilangkan sebagian besar whey, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kental dan lembut.

Yoghurt Yunani merupakan sumber protein, kalsium, dan probiotik yang sangat baik, menjadikannya pilihan sehat untuk semua usia.

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Selain itu, kandungan karbohidrat dan gulanya hanya setengah dari yoghurt biasa, menjadikannya pilihan yang bagus bagi mereka yang memperhatikan asupan gula.

Yoghurt Yunani tidak hanya kaya protein, tetapi juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi.

Yoghurt Yunani juga mengandung probiotik, yaitu bakteri hidup yang meningkatkan kesehatan usus dan memperbaiki pencernaan.

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Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi yoghurt Yunani bisa membantu mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan berat badan.

Yoghurt Yunani juga merupakan sumber yodium yang sangat baik, yang penting untuk fungsi tiroid, dan vitamin B12, yang sangat penting untuk pembentukan sel darah merah.

Ada beberapa manfaat yoghurt Yunani yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan metabolisme.

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