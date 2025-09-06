4 Minuman Ini Bikin Stres Tidak Berkutik

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Karena kehidupan yang serba cepat, stres dan kecemasan telah meningkat secara bertahap selama dekade terakhir.

Namun, epidemi yang terjadi beberapa tahun lalu telah mengakibatkan peningkatan tingkat stres dan kecemasan sebesar 24 persen.

Isolasi sosial, ketakutan akan sakit atau kehilangan orang yang dicintai, ketidakstabilan keuangan, kehilangan pekerjaan, dan pengasuhan anak semuanya berperan dalam meningkatnya kecemasan.

Banyak spesialis kesehatan mental percaya bahwa epidemi ini akan berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional masyarakat.

Stres bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik kita.

Memasukkan minuman pereda stres ke dalam rutinitas harian kita bisa menjadi cara yang sederhana, tetapi efektif untuk mengelola stres dan meningkatkan relaksasi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.

1. Susu hangat

Minum susu hangat adalah kebiasaan lama yang kita semua kenal untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak.