4 Minuman Pereda Kolesterol Tinggi yang Wajib Anda Konsumsi

4 Minuman Pereda Kolesterol Tinggi yang Wajib Anda Konsumsi

4 Minuman Pereda Kolesterol Tinggi yang Wajib Anda Konsumsi
Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu jenis penyakit yang cukup berbahaya.

Untuk itu, Anda tentu harus segera mencari cara untuk mengatasi kolesterol tinggi.

Beberapa minuman yang sehat dan bergizi diketahui bisa membantu meredakan kolesterol tinggi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Ceri

PR Newswire mencatat sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Food & Function menemukan jus tart ceri merupakan salah satu minuman yang bisa membantu kadar kolesterol dan kesehatan jantung secara umum.

Studi ini menguji sekelompok 34 orang dewasa yang lebih tua dan membaginya menjadi dua kelompok.

Satu kelompok minum jus tart ceri selama 12 minggu, dan kelompok lain minum minuman plasebo rasa ceri.

Para peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan, kelompok uji yang minum jus ceri secara signifikan menurunkan kadar kolesterol LDL dan tekanan darah.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meredakan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah jus ceri.

