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4 Minuman Sehat yang Wajib Dikonsumsi di Pagi Hari Saat Perut Kosong

4 Minuman Sehat yang Wajib Dikonsumsi di Pagi Hari Saat Perut Kosong
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Ilustrasi air lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka minum kopi di pagi hari karena bisa menghilangkan rasa kantuk dan meningkatkan stamina.

Nyatanya beragam penelitian sudah menunjukkan bahwa waktu paling sehat untuk minum kopi ternyata bukan pagi hari.

Sebagai gantinya, coba racik beberapa pilihan minuman sehat di pagi hari ini agar Anda bisa lebih segar dan bersemangat memulai segudang aktivitas seharian.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh jahe

Teh jahe adalah minuman sehat di pagi hari yang bisa memberikan Anda segudang manfaat buat sepanjang hari.

Sejak dulu kala, jahe dikenal sebagai rempah yang membantu meredakan mual serta menyembuhkan nyeri dan sakit otot.

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Jahe juga dikenal mampu menurunkan kadar gula darah dan membantu tubuh mengatur respons insulin dengan lebih baik.

2. Jus lidah buaya

Lidah buaya dikenal dengan efeknya yang menyehatkan kulit. Namun, minum jus lidah buaya juga tak kalah menyehatkannya untuk tubuh.

Ada beberapa jenis minuman sehat yang wajib dikonsumsi di pagi hari saat perut kosong dan salah satunya ialah tentu saja teh jahe.

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