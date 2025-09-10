menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Minuman yang Ampuh Turunkan Gula Darah dengan Cepat

4 Minuman yang Ampuh Turunkan Gula Darah dengan Cepat

4 Minuman yang Ampuh Turunkan Gula Darah dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah bisa menentukan apakah Anda terserang diabetes atau tidak.

Menjaga kadar gula darah dalam kisaran normal antara 70-100 miligram per desiliter (mg/dL) membantu mencegah kondisi kesehatan seperti diabetes, kondisi kronis (jangka panjang) di mana kadar gula darah Anda terlalu tinggi.

Makanan dan minuman tertentu bisa membantu Anda menurunkan gula darah agar tetap dalam kisaran yang sehat.

Baca Juga:

Gejala hiperglikemia (gula darah tinggi) yang berkepanjangan bisa meliputi seringnya sakit kepala, kelelahan, dan penglihatan kabur.

Faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan kadar gula darah Anda meliputi melakukan aktivitas fisik, mengelola stres, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang ramah bagi penderita diabetes.

Kedua jenis diabetes ini mencegah tubuh Anda memproduksi insulin yang cukup.

Baca Juga:

Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda menyerang sel-sel di pankreas yang memproduksi insulin.

Diabetes tipe 2 menyebabkan kadar gula darah menjadi terlalu tinggi dan tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan salah satunya adalah jus tomat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI