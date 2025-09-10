4 Minuman yang Ampuh Turunkan Gula Darah dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - GULA darah bisa menentukan apakah Anda terserang diabetes atau tidak.
Menjaga kadar gula darah dalam kisaran normal antara 70-100 miligram per desiliter (mg/dL) membantu mencegah kondisi kesehatan seperti diabetes, kondisi kronis (jangka panjang) di mana kadar gula darah Anda terlalu tinggi.
Makanan dan minuman tertentu bisa membantu Anda menurunkan gula darah agar tetap dalam kisaran yang sehat.
Gejala hiperglikemia (gula darah tinggi) yang berkepanjangan bisa meliputi seringnya sakit kepala, kelelahan, dan penglihatan kabur.
Faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan kadar gula darah Anda meliputi melakukan aktivitas fisik, mengelola stres, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang ramah bagi penderita diabetes.
Kedua jenis diabetes ini mencegah tubuh Anda memproduksi insulin yang cukup.
Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda menyerang sel-sel di pankreas yang memproduksi insulin.
Diabetes tipe 2 menyebabkan kadar gula darah menjadi terlalu tinggi dan tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan salah satunya adalah jus tomat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Minuman Ini Berbahaya untuk Kesehatan Hati Anda
- Bidik Pasar Premium di Jepang, STRK Jalin Kerja Sama Dengan Naoyoshi
- 4 Minuman Ini Bikin Stres Tidak Berkutik
- 7 Minuman Pembersih Usus yang Wajib Anda Konsumsi
- 3 Manfaat Teh Hitam yang Tidak Terduga
- 32.412 orang di Kecamatan Batu Sopang Kini Memiliki Akses ke Air Bersih