4 Minuman yang Baik Dikonsumsi Sebelum Tidur
jpnn.com, JAKARTA - TIDUR yang cukup bisa membantu proses penurunan berat badan yang sedang Anda lakukan makin cepat.
Namun, tak banyak yang tahu bahwa Anda bisa mengonsumsi minuman tertentu sebelum tidur untuk membantu menurunkan berat badan.
Ada beberapa minuman dianggap ampuh melunturkan lemak di perut dan menurunkan kadar stres.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh kamomil
Teh kamomil merupakan minuman yang mungkin sudah terkenal dengan khasiatnya untuk menurunkan kecemasan.
Selain itu, teh kamomil juga bisa membantu seseorang untuk tidur nyenyak dan melancarkan pencernaan.
2. Susu
Kandungan kalsium dan tryptophan yang ada di dalam susu bisa membantu seseorang memejamkan mata dalam sekejap.
Selain itu, kalsium yang tinggi dipercaya bisa membantu membakar lemak tubuh, terutama di area perut.
Ada beberapa jenis minuman yang sebaikya dikonsumsi sebelum tidur dan bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah susu.
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