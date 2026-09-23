menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Minuman yang Baik Dikonsumsi Sebelum Tidur

4 Minuman yang Baik Dikonsumsi Sebelum Tidur

4 Minuman yang Baik Dikonsumsi Sebelum Tidur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu hangat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TIDUR yang cukup bisa membantu proses penurunan berat badan yang sedang Anda lakukan makin cepat.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa Anda bisa mengonsumsi minuman tertentu sebelum tidur untuk membantu menurunkan berat badan.

Ada beberapa minuman dianggap ampuh melunturkan lemak di perut dan menurunkan kadar stres.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh kamomil

Teh kamomil merupakan minuman yang mungkin sudah terkenal dengan khasiatnya untuk menurunkan kecemasan.

Selain itu, teh kamomil juga bisa membantu seseorang untuk tidur nyenyak dan melancarkan pencernaan.

Baca Juga:

2. Susu

Kandungan kalsium dan tryptophan yang ada di dalam susu bisa membantu seseorang memejamkan mata dalam sekejap.

Selain itu, kalsium yang tinggi dipercaya bisa membantu membakar lemak tubuh, terutama di area perut.

Ada beberapa jenis minuman yang sebaikya dikonsumsi sebelum tidur dan bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah susu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI