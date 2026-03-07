4 Motor Eksklusif Indian Motorcycle, Cocok Buat Para Kolektor

jpnn.com - Perayaan usia 125 tahun menjadi momen penting bagi Indian Motorcycle. Pabrikan legendaris asal Amerika Serikat itu menandainya dengan merilis empat motor edisi terbatas.

Keempat model dirancang khusus sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang Indian Motorcycle di dunia roda dua.

Empat model yang dipilih sebagai basisnya bukan nama sembarangan. Ada Indian Scout Bobber, Indian Chief Vintage, Indian Challenger, dan Indian Roadmaster.

Semuanya tampil dengan sentuhan visual yang lebih eksklusif dibanding versi standar.

Ciri paling menonjol terlihat dari balutan cat berkilau dengan grafis khusus, garis dekoratif unik, serta tulisan “ONE HUNDRED TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY” yang dibuat dalam gaya ghosted text.

Setiap unit juga dibekali nomor seri tersendiri sebagai penanda eksklusivitas, membuatnya makin menarik bagi kolektor.

Secara teknis, sebagian besar model tetap mempertahankan spesifikasi standar.

Namun, ada satu pengecualian menarik pada Indian Scout Bobber 125th Anniversary Edition.