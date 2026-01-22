4 Motor Yamaha Berbalut 70th Anniversary Special Livery

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha menandai perjalanan panjangnya selama tujuh dekade dengan cara yang emosional: menghadirkan 70th Anniversary Special Livery pada empat motor andalannya di Indonesia.

Bukan sekadar cat baru, livery khusus menjadi penanda sejarah, mengikat masa lalu balap Yamaha dengan produk yang kini mengaspal di jalanan.

Empat model yang kebagian sentuhan istimewa tersebut mencakup MX King 150, Aerox Alpha Turbo, R15M Connected/ABS, dan XSR 155.

Seluruhnya dibalut warna merah-putih ikonik yang terinspirasi dari YZF-R7 tahun 1999, salah satu simbol kejayaan Yamaha di lintasan balap dunia.

Aksen grafis klasik seperti speed blocks berpadu dengan logo garpu tala berwarna emas, mempertegas DNA racing yang sudah melekat sejak lama.

Menurut Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, keempat motor itu dipilih karena memiliki karakter sporty yang kuat.

Karakter tersebut dinilai paling tepat untuk merepresentasikan momen bersejarah berdirinya Yamaha Motor Company pada 1 Juli 1955.

"Livery edisi spesial ini juga dipersembahkan agar konsumen bisa ikut merasakan semangat dan kebanggaan ulang tahun ke-70 Yamaha," kata Rifki di Jakarta, Kamis (22/1).