4 Negara Lulus 8 Besar VNL 2026 Wanita, Cek Klasemen
jpnn.com - OSAKA - Tiga negara adikuasa voli wanita, yakni Amerika Serikat, Brasil, dan Italia memastikan tempat di perempat final Volleyball Nations League atau VNL 2026.
Trio tersebut bergabung dengan China, yang juga sudah memastikan spot di Top 8 lantaran berstatus tuan rumah The Finals (perempat final dan seterusnya).
Andai China gagal finis di 8 Besar klasemen akhir VNL 2026 Wanita, tetap berhak main di The Finals, yang berarti mengorbankan peringkat ke-8.
AS, Brasil, dan Italia memastikan lulus perempat final, Jumat (10/7).
Jumlah poin AS, Brasil, dan Italia sudah aman, tak mungkin disalip tim yang berada di luar zona kualifikasi.
Kemarin, AS menang dari Turkiye 3-2 (22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8).
"Kemenangan ini bukti bahwa kami bekerja keras saat latihan. Kami tim yang kebanyakan berisi pemain muda. Jadi, sangat menggembirakan bisa bermain seperti ini," kata Kapten AS Jordan Thompson kepada awak VBTV.
Beberapa jam kemudian setelah AS vs Turkiye, Brasil mengalahkan Polandia 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 28-26).
VNL 2026 Wanita akan berakhir, tetapi baru empat tim yang masuk perempat final. Lihat klasemen.
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