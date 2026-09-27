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4 Obat Kuat Alami yang Aman Dikonsumsi Pria, Istri Bakalan Makin Puas

4 Obat Kuat Alami yang Aman Dikonsumsi Pria, Istri Bakalan Makin Puas
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Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AGAR hubungan ranjang makin harmonis, pria bisa mengonsumsi obat kuat alami.

Selain tidak menimbulkan efek yang merugikan, obat kuat alami ini dipercaya lebih tahan lama dan tak merusak tubuh dalam jangka waktu yang lama.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Susu

Obat kuat pertama yang harus dikonsumsi pria ialah susu.

Mengonsumsi susu di malam pertama mampu meningkatkan hormon untuk berhubungan secara maksimal.

Tidak hanya menyehatkan tulang, susu mampu meningkatkan stamina pria menjadi lebih pria.

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2. Jus delima

Sudah menjadi rahasia umum bahwa buah delima memiliki khasiat untuk meningkatkan kesehatan.

Tak hanya itu, buah delima juga mampu meningkatkan stamina pria untuk berhubungan.

Ada beberapa jenis obat kuat yang aman dikonsumsi pria dan salah satunya ialah tentu saja jus bit.

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