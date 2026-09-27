4 Obat Kuat Alami yang Aman Dikonsumsi Pria, Istri Bakalan Makin Puas
jpnn.com, JAKARTA - AGAR hubungan ranjang makin harmonis, pria bisa mengonsumsi obat kuat alami.
Selain tidak menimbulkan efek yang merugikan, obat kuat alami ini dipercaya lebih tahan lama dan tak merusak tubuh dalam jangka waktu yang lama.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Susu
Obat kuat pertama yang harus dikonsumsi pria ialah susu.
Mengonsumsi susu di malam pertama mampu meningkatkan hormon untuk berhubungan secara maksimal.
Tidak hanya menyehatkan tulang, susu mampu meningkatkan stamina pria menjadi lebih pria.
2. Jus delima
Sudah menjadi rahasia umum bahwa buah delima memiliki khasiat untuk meningkatkan kesehatan.
Tak hanya itu, buah delima juga mampu meningkatkan stamina pria untuk berhubungan.
Ada beberapa jenis obat kuat yang aman dikonsumsi pria dan salah satunya ialah tentu saja jus bit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Minuman yang Baik Dikonsumsi Sebelum Tidur
- Polisi Tangkap 2 Pria Bersenjata Terduga Terlibat Kasus Narkoba
- 4 Khasiat Minum Susu Murni, Wanita Pasti Suka
- 3 Minuman yang Ampuh Menjaga Kesehatan Jantung Tanpa Efek Samping
- 5 Khasiat Rutin Mengonsumsi Alpukat Campur Susu yang Luar Biasa
- 6 Minuman Tinggi Kandungan Zat Besi yang Baik untuk Penderita Anemia