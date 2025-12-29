4 Obat Tidur Terbaik untuk Penderita Insomnia

jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat seseorang rentan terserang berbagai masalah kesehatan.

Salah satunya ialah insomnia. Insomnia merupakan salah satu masalah sulit tidur yang harus segera diatasi.

Kurang tidur bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan strok.

Ada beberapa obat tidur alami terbaik yang bisa Anda coba.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Akar Valerian

Obat tidur pertama untuk mengatasi insomnia ialah akar valerian.

Menurut Studi Tanaman tahunan asli Eropa dan Asia ini memiliki sejarah sebagai obat penenang.

Valerian secara umum dipromosikan sebagai suplemen makanan untuk membantu tidur.