4 Obat untuk Redakan Flu dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan.
Sebelum kondisi flu semakin parah dan menurunkan imun tubuh, tak ada salahnya kamu mengatasinya dengan mengonsumsi obat khusus untuk meredakan gejala flu.
Ada berbagai merek obat yang bisa Anda temui di apotek tanpa menggunakan resep dokter.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tolak Angin Flu, Rp 20.400
Produk ini menjadi salah satu yang paling mudah di temukan di pasaran.
Dikemas secara praktis dalam schet membuat kamu mudah membawa obat ini kemana pun.
Obat yang memiliki kandungan antihistamine ini mampu mengatasi flu dengan cepat setelah mengonsumsinya.
2. Mixagrip Flu, Rp 2.500
Saat mengalami flu, kamu bisa mengonsumsi obat ini untuk mempercepat proses penyembuhannya.
Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan flu dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja mixagrip flu.
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