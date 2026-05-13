4 Orang Meninggal Dunia Dalam Kebakaran Rumah di Sunter Tanjung Priok

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak empat orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran sebuah rumah berlantai dua di Jalan Agung Perkara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/5) pagi. Selain empat orang meninggal dunia, dua orang lainnya mengalami luka ringan dan syok.

Empat orang yang tewas itu berinisial BG (78), PM (55), KB (77) dan NP (50), sedangkan yang luka ringan dan syok, yakni LA (22) dan ER (27).

"Empat orang meninggal dunia, dua lainnya mengalami luka ringan dan mengalami syok," kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Rabu (13/5).

Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah tinggal seluas 168 meter persegi itu diduga akibat fenomena listrik.

Berdasarkan keterangan saksi Gatot mengatakan bahwa tetangga korban melihat ada asap hitam di lantai dua rumah pukul 04.00 WIB.

Warga membantu memadamkan dengan alat pemadam api ringan.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Warga meminta bantuan tim pemadam kebakaran.