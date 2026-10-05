4 Orang PPPK Paruh Waktu Dipecat Akibat Ulahnya Sendiri, Bakal Ada Lagi

jpnn.com - SURABAYA - Empat orang pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, telah diberhentikan alias dipecat.

Empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dipecat akibat dari ulahnya sendiri.

Diketahui, Inspektorat Kota Surabaya sedang mendalami dan mengembangkan pengusutan kasus pungutan liar (pungli).

Seorang lurah yang terduga terlibat dalam kegiatan pungli di kota setempat sudah dinonaktifkan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pejabat tersebut telah dibebastugaskan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan.

“Sudah berjalan. Kita tunggu lagi. Insyaallah sudah dibebastugaskan dulu lurahnya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu.

Namun demikian, dirinya belum membeberkan bentuk dugaan pungli yang sedang diperiksa karena Inspektorat masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Soal punglinya nanti tunggu saja. Kami masih mencari atas-atasnya dulu. Siapa saja yang ikut di sana,” ujarnya.