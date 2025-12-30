4 Orang Tewas Seusai Pesta Miras, Satu Korban Anggota TNI

jpnn.com, JEMBER - Pesta minuman keras (miras) di wilayah Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, empat orang tewas.

"Ada delapan orang yang ikut dalam pesta minuman keras itu. Empat orang dinyatakan meninggal dunia dan sisanya masih dirawat di rumah sakit," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jember AKP Angga Riatma saat dikonfirmasi, Senin.

Informasi yang diperoleh dari warga, satu korban yang meninggal dunia dalam pesta minuman keras itu diduga anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kecamatan Sumbersari.

Pesta minuman keras tersebut berlangsung pada Sabtu (27/12).

"Untuk keterangan awal dari hasil pemeriksaan korban yang sedang dirawat di rumah sakit itu, mereka mengonsumsi minuman jenis arak," kata Angga.

Mengenai salah satu identitas korban yang meninggal dari TNI, Angga mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan karena baru mendapat laporan pada Senin ini.

"Tim Satreskrim Polres Jember juga sedang melakukan pemeriksaan terkait alat bukti dari pesta miras itu," tambahnya.

Dua orang korban pesta miras berinisial MR dan PT meninggal dunia pada Minggu (28/12) malam, sedangkan dua orang korban lainnya berinisial AM dan SN meninggal pada Senin pagi.