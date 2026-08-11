4 Pekan Awal Super League Bisa Jadi Neraka buat Persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mendapat jadwal berat banget di empat pekan awal Super League 2026/2027.

Si Macan Kemayoran akan memulai kompetisi di kandang Borneo FC Samarinda pada 5 September 2026.

Sepertinya itu bukan tugas mudah buat Persija meski Borneo FC membangun tim baru (tak mempertahankan mayoritas kekuatan lama).

Pada pekan ke-2, Persija menjadi tuan rumah untuk juara bertahan Persib Bandung.

Tak usah berpanjang kata, laga itu bakal menjadi sorotan utama di Indonesia sebelum, saat, dan sesudah berlangsung.

Di pekan ke-3, Persija masih menjadi tuan rumah. Kali ini buat Java United, tim yang dahulu bernama Malut United.

Kemudian di pekan ke-4 Persija berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Witan Sulaeman dan kawan-kawan ke Jogja bukan untuk berwisata, tetapi menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta di Bantul.