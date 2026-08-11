4 Pekan Awal Super League Bisa Jadi Neraka buat Persija
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mendapat jadwal berat banget di empat pekan awal Super League 2026/2027.
Si Macan Kemayoran akan memulai kompetisi di kandang Borneo FC Samarinda pada 5 September 2026.
Sepertinya itu bukan tugas mudah buat Persija meski Borneo FC membangun tim baru (tak mempertahankan mayoritas kekuatan lama).
Pada pekan ke-2, Persija menjadi tuan rumah untuk juara bertahan Persib Bandung.
Tak usah berpanjang kata, laga itu bakal menjadi sorotan utama di Indonesia sebelum, saat, dan sesudah berlangsung.
Di pekan ke-3, Persija masih menjadi tuan rumah. Kali ini buat Java United, tim yang dahulu bernama Malut United.
Kemudian di pekan ke-4 Persija berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Witan Sulaeman dan kawan-kawan ke Jogja bukan untuk berwisata, tetapi menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta di Bantul.
Persija layak jadi salah satu favorit juara Super League 2026-27 andai bisa memenangi empat laga awal itu.
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