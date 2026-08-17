4 Pekan Ditempa, PSS Sleman Makin Percaya Diri Menjelang Super League 2026/2027

jpnn.com, JAKARTA - PSS Sleman mulai menunjukkan tanda-tanda siap tempur menjelang Super League 2026/2027.

Setelah menjalani persiapan selama empat pekan, kondisi skuad Super Elang Jawa disebut terus menanjak dan semakin mendekati level yang diharapkan.

Manajer PSS, Agus 'Grandong' Purwoko, mengungkapkan perkembangan tim sejauh ini berjalan positif.

Dia berharap seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik ketika kompetisi resmi bergulir.

"Kondisi pemain dalam empat minggu kita mulai persiapan sudah bagus. Untuk kondisi tim secara keseluruhan sudah ada peningkatan yang sangat baik," kata Agus.

Menurutnya, PSS bahkan telah menyiapkan tiga hingga empat pertandingan uji coba sebelum kompetisi dimulai.

Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi tim asuhan Pieter Huistra untuk mengukur kekuatan sekaligus mematangkan performa.

"Sebelum mulai di kompetisi kami akan siapkan uji tanding juga mungkin sekitar tiga atau empat kali. Semoga harapan kami dengan uji tanding itu performa tim nanti di kompetisi akan lebih maksimal," ujarnya.