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4 Pemain Persib Mulai Pulih, 1 Orang Tak Boleh ke Lapangan

4 Pemain Persib Mulai Pulih, 1 Orang Tak Boleh ke Lapangan
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Salah satu bintang Persib, Berguinho, berlatih. Foto: persib

jpnn.com - GIANYAR - Skuad juara bertahan Super League Persib Bandung menunjukkan perkembangan positif terkait pemulihan cedera pemain selama pemusatan latihan di Bali.

Tiga dari empat pemain yang mengalami cedera pada Piala Presiden 2026 kini mulai berangsur pulih dan kembali menjalani latihan.

Dion Markx yang mengalami cedera hamstring dan Ramon "Tanque" de Andrade Souza dengan cedera bahu mendapat kesempatan menjalani latihan menggunakan bola di Bali United Training Center, Gianyar, Kamis, 13 Agustus 2026.

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Bagi Dion, sesi tersebut merupakan hari kedua dirinya kembali berlatih di lapangan selama pemusatan latihan di Bali.

Sementara itu, bagi Ramon, latihan tersebut menjadi kesempatan pertamanya turun ke lapangan setelah sebelumnya menjalani program pemulihan.

Perkembangan positif juga ditunjukkan Berguinho.

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Pemain asal Brasil yang mengalami cedera engkel tersebut akhirnya menyusul rekan-rekannya ke lapangan setelah menjalani pemulihan lebih lama di pusat kebugaran.

"Engkel kiri saya sudah mulai nyaman dan tak ada rasa sakit," ujar Berguinho seperti dipetik dari halaman Persib.

Pemain Persib asal Brasil yang mengalami cedera engkel tersebut akhirnya menyusul rekan-rekannya...

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