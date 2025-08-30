4 Pemain Persija Dipanggil Timnas, Mauricio Souza Bangga & Beri Dukungan

jpnn.com - SERANG - Sebanyak empat pemain Persija Jakarta dipanggil Tim Nasional Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur.

Dua bek tengah, Jordi Amat dan kapten Rizky Ridho, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Taiwan dan Lebanon di FIFA Match Day pada September.

Sementara, dua pemain muda, Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas, dipanggil memperkuat Timnas U-23 Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U-23.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza semringah karena empat pemain asuhannya dipanggil memperkuat Timnas Indonesia.

Dia pun mengucapkan selamat dan menilai para pemain itu layak berada di Timnas Indonesia.

“Saya ucapkan selamat. Mereka adalah pemain-pemain hebat. Mereka layak berada di timnas," kata Souza pada jumpa pers setelah pertandingan BRI Super League melawan Dewa United di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8).

"Itulah yang selalu saya katakan. Membela timnas, itu merupakan puncak (karier). Maka selamat untuk mereka, saya harap mereka mewakili Indonesia dengan baik,” imbuhnya.

Pertandingan melawan Dewa tersebut juga menjadi laga terakhir sebelum Super League diliburkan sementara untuk FIFA Match Day. Souza pun memberi sedikit bocoran mengenai kegiatan tim saat libur kompetisi.