menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » 4 Pemain Persija Dipanggil Timnas, Mauricio Souza Bangga & Beri Dukungan

4 Pemain Persija Dipanggil Timnas, Mauricio Souza Bangga & Beri Dukungan

4 Pemain Persija Dipanggil Timnas, Mauricio Souza Bangga & Beri Dukungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Rauf Adipati/Antara

jpnn.com - SERANG - Sebanyak empat pemain Persija Jakarta dipanggil Tim Nasional Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur. 

Dua bek tengah, Jordi Amat dan kapten Rizky Ridho, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Taiwan dan Lebanon di FIFA Match Day pada September.

Sementara, dua pemain muda, Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas, dipanggil memperkuat Timnas U-23 Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U-23.

Baca Juga:

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza semringah karena empat pemain asuhannya dipanggil memperkuat Timnas Indonesia.

Dia pun mengucapkan selamat dan menilai para pemain itu layak berada di Timnas Indonesia. 

“Saya ucapkan selamat. Mereka adalah pemain-pemain hebat. Mereka layak berada di timnas," kata Souza pada jumpa pers setelah pertandingan BRI Super League melawan Dewa United di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8). 

Baca Juga:

"Itulah yang selalu saya katakan. Membela timnas, itu merupakan puncak (karier). Maka selamat untuk mereka, saya harap mereka mewakili Indonesia dengan baik,” imbuhnya.

Pertandingan melawan Dewa tersebut juga menjadi laga terakhir sebelum Super League diliburkan sementara untuk FIFA Match Day. Souza pun memberi sedikit bocoran mengenai kegiatan tim saat libur kompetisi.

Sebanyak empat pemain Persija Jakarta dipanggil Timnas Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza bangga dan beri dukungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI