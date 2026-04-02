4 Pemain Timnas Indonesia Kembali, Laga Berat Sudah Menanti Persija Jakarta

jpnn.com - Empat pemain Persija Jakarta yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 telah kembali.

Mereka sudah bergabung dalam sesi latihan di Persija Training Ground pada Rabu (1/4/2026).

Keempat pemain tersebut ialah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra.

Kehadiran mereka menjadi tambahan energi bagi Macan Kemayoran dalam menghadapi lanjutan kompetisi BRI Super League.

Selama membela Timnas, Ridho tampil konsisten sebagai pilar utama di lini belakang.

Kapten Persija itu dipercaya turun sejak menit awal dalam dua pertandingan, masing-masing melawan St. Kitts and Nevis dan Bulgaria.

Dony juga mendapatkan kesempatan tampil di dua laga tersebut.

Pemain berusia 20 tahun itu tampil penuh pada pertandingan pertama, sebelum kemudian masuk sebagai pemain pengganti di laga berikutnya.