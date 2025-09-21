4 Pemuda Tewas Minum Miras Oplosan Cap Tikus, 12 Orang Dirawat

jpnn.com, MAMUJU - Empat orang pemuda di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tewas seusai menenggak minuman keras (miras) oplosan.

Kejadian bermula saat belasan pemuda pada Kamis malam (18/9) sekitar pukul 20.00 WITA menggelar pesta minuman keras jenis Cap Tikus, yang dicampur dengan minuman energi kemasan.

Keesokan harinya, yakni pada Jumat sore (19/9) para pemuda yang telah mengonsumsi minuman oplosan tersebut mulai mengalami gejala mual dan muntah.

Warga kemudian membawa para pemuda itu ke Puskesmas Topore untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun, pada Sabtu sekitar pukul 10.10 WITA, empat pemuda mengalami sesak napas berat kemudian akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Korban meninggal dunia adalah Jayadi (17), Marjiadi (24), Aswin (21) dan Riadin (19), sedangkan 12 orang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit.

Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Slamet Wahyudi menyampaikan saat ini polisi masih mendalami jenis minuman yang dikonsumsi para pemuda tersebut.

"Masih dilakukan pendalaman terkait jenis minuman yang dikonsumsi para pemuda itu," kata Slamet saat dihubungi pada Sabtu malam.