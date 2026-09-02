4 Pencuri Modus Ganjal Mesin ATM Beraksi Cuma Pakai Tusuk Gigi
jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menangkap empat orang anggota sindikat spesialis pencurian uang dengan modus ganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi.
Keempat pelaku berinisial FR, AP, AF, dan TH kerap beraksi di wilayah Jakarta Barat.
Mereka berbagi peran secara terstruktur dalam melancarkan aksinya, mulai dari eksekutor penukar kartu, pengintip PIN, pemantau situasi, hingga pengemudi kendaraan untuk melarikan diri.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi menjelaskan modus operandi sindikat ini terbilang rapi dengan mengincar calon korban yang mengalami kendala saat memasukkan kartu ke dalam mesin ATM.
"Pencurian di sini bukan pencurian manual atau konvensional, melainkan pencurian dengan modus ganjal ATM. Pelaku ganjal tempat masuknya kartu ATM menggunakan tusuk gigi, lalu menunggu korban datang," kata Nasriadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Saat korban kesulitan memasukkan kartu, kata dia, salah satu pelaku berpura-pura menawarkan bantuan.
Pada momen tersebut, pelaku secara cepat menukar kartu ATM asli milik korban dengan kartu ATM palsu yang telah disiapkan secara khusus.
"Setelah si korban meminta bantuan, korban memberikan ATM aslinya kepada pelaku. Secara cepat, pelaku mengganti ATM asli milik korban dengan ATM palsu yang sudah disiapkan," ujar Nasriadi.
Polisi menangkap empat orang anggota sindikat spesialis pencurian uang dengan modus ganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi.
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