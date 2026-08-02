4 Pendaki yang Tersesat di Gunung Lokon Ditemukan Selamat

jpnn.com, TOMOHON - Tim SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi empat orang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, pada Minggu dini hari.

"Seluruh pendaki ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan operasi pencarian secara intensif," kata Humas Basarnas Sulut, Nuriadin Gumeleng di Manado, Minggu.

Dia menyebutkan laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado pada Sabtu (1/7) pukul 22.16 WITA dari pelapor Julio.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta unsur potensi SAR, kemudian berangkat menuju lokasi kejadian pada pukul 22.36 WITA.

Tim rescue tiba di kaki Gunung Lokon pada pukul 02.00 WITA dan langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Kinilow serta keluarga pendaki.

Setelah briefing pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan mulai melakukan penyisiran menuju lokasi yang diperkirakan menjadi titik keberadaan para pendaki.

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Pada pukul 04.05 WITA, keempat pendaki yang tersesat berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di puncak Gunung Lokon.

Seluruh pendaki selanjutnya dievakuasi menuju Posko SAR dan tiba pada pukul 06.30 WITA, kemudian diserahkan kepada keluarga.