4 Pengeroyok Disabilitas di Karawang Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi
jpnn.com - Penyidik Polres Karawang, Jawa Barat telah menangkap dan menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pengeroyokan anak disabilitas hingga korban tewas.
Pengeroyokan terhadap anak disabilitas berinisial R (15) tersebut sebelumnya terjadi di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
"Peristiwa pengeroyokan yang merenggut nyawa seorang disabilitas berinisial R (15) itu terjadi pada Rabu dini hari (5/11)," kata Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah, Senin (17/11/2025).
Empat pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial HW (37), warga Desa Tegalwaru; EF (29), warga Desa Tegalsari; NK (42), warga Desa Mekarmaya; serta TF (31), warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Kronologi Pengeroyokan Disabilitas
Peristiwa pengeroyokan itu terjadi ketika seorang saksi melihat korban R mendekati rumah dua saksi lainnya.
Saksi tersebut kemudian menghampiri dan menanyakan maksud kedatangan korban.
Namun, korban sama sekali tidak memberikan respons atau jawaban apa pun.
Merasa curiga, saksi lantas memanggil kedua orang pemilik rumah.
Penyidik Polres Karawang tangkap empat pengeroyok disabilitas hingga korban tewas. Kronologi kejadian memilukan itu terungkap.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Korban Meninggal Akibat Longsor di Cilacap Bertambah Jadi 16 Orang
- Masih Muda, AF Terlibat Pencurian dan Pembacokan di Karawang
- Begal Motor Bacok Korbannya
- Penganiayaan Warga Bandung, Dipalak Rp 200 Ribu Saat Tunggu Ojol
- 5 Pembacok Polisi di Sumbawa Ditangkap, Begini Kejadiannya
- Anak Disabilitas di Karawang Dianiaya hingga Meninggal Dunia, Pelaku Masih Diselidiki